مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. NVIDIA Blackwell GeForce RTX 50 نقلة نوعية في عالم الرسومات

كشفت شركة NVIDIA عن أحدث ابتكاراتها في وحدات معالجة الرسوميات مع إطلاق سلسلة GeForce RTX™ 50 الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.



تعتمد السلسلة على معمارية NVIDIA Blackwell المتطورة التي تقدم أداءً استثنائيًا عبر تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل التظليل العصبي، وتتبع الأشعة، وتقنيات رفع الدقة الديناميكية DLSS 4.



تتميز بطاقة GeForce RTX 5090، الأقوى في السلسلة، بوجود 92 مليار ترانزستور وقدرة حوسبة مذهلة تصل إلى 3352 تريليون عملية ذكاء اصطناعي في الثانية (TOPS)، مما يمنحها أداءً مضاعفًا مقارنة بسابقتها RTX 4090. كما تقدم السلسلة تحسينات ملحوظة في الطاقة والكفاءة مع توفير تجارب ألعاب واقعية وصور عالية الجودة.



توفر تقنية DLSS 4 أداءً أعلى بمقدار يصل إلى 8 أضعاف من خلال توليد إطارات إضافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتُعزز التقنية من استقرار العرض مع تقليل الظلال الوهمية وتحسين التفاصيل ودقة مقاومة التعرج. كما تعتمد التقنية على نماذج الذكاء الاصطناعي Transformer لتحسين تتبع الأشعة ورفع جودة المشاهد بشكل كبير.