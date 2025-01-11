قصور الثقافة تواصل ورش الأشغال اليدوية والفنية بالمنيا.. صور

ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، تقديم ورش الأشغال اليدوية والفنية، في محافظة المنيا.

وشهد قصر ثقافة المنيا استمرار ورشة تعليم فن المكرمية، المقامة بالتعاون مع مؤسسة الإصلاح الخيرية بقرية أدمو، لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا.

قامت خلالها المدربات حنان محمد، زينب كامل، ومنى خليفة، بتدريب المشاركات على تصميم ميداليات ومفارش باستخدام خيوط المكرمية، بجانب تنفيذ معلقات وبعض الأدوات المنزلية من خيوط الشرايط.

تنفذ الورشة ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتقدمها الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة د. بدوي مبروك، بالتنسيق مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصلت فعاليات ورشة تصميم جدارية التي ينفذها قصر ثقافة المنيا الجديدة، بمدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين بالقصر.

ولاقت الورشة إقبالا وتفاعلا كبيرا بين الطلاب، بعد اتيحت لهم فرصة التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال العمل الجماعي.