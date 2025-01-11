مانشستر سيتي بتشكيل احتياطي أمام سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سالفورد سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره سالفورد سيتي على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض جوارديولا مباراة مانشستر سيتي أمام سالفورد سيتي بتشكيل احتياطي، حيث دفع بأكثر من عنصر من البدلاء.

يأمل مانشستر سيتي للفوز على سالفورد سيتي؛ لتفادي مفاجآت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كعادة بطولات الكأس حول العالم.

حقق مانشستر سيتي فوزين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز على ليستر سيتي ووست هام يونايتد، بعد فترة من النتائج السلبية عاشها السيتي في مختلف المسابقات.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سالفورد سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: سيمبسون بوسي - ناثان آكي - ماتيوس نونيز - إلكاي جوندوجان

خط الوسط: جاك جريليتش - أورايلي - مكاتي

وفي الهجوم: سافينيو - موباما - جيريمي دوكو.