تطورات حريق 4 مصانع بمنطقة الزرائب بمنشأة ناصر

تواصل النيابة العامة بغرب القاهرة، التحقيق حول ملابسات اندلاع حريق هائل بمنطقة تجميع القمامه واعادة تدويرها بمنشأة ناصر.

وكشفت معاينه النيابة وخبراء الأدلة الجنايية، وتحريات المباحث، أن حريق اندلاع داخل أحد المنازل المستخدمه كمصنع لتخزين وفرز وإعادة تدوير المخلفات، في منطقة السطح، ونظرا لوجود مواد بلاستيكيه وغيرها، ارتفعت ألسنة اللهب في لحظات قليله وامتدت الي ثلاثة مصانع مجاورة، والدتها بالكامل.

وكلفت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المختصين، لفحص اسباب الحريق، ومدى الالتزام بإجراءات السلامه المهنية، ومعاينة مدى صلاحيت المباني للاستخدام بعد ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحصر التلفيات الناجمه عن الحريق.

كما استمعت النيابة مالكي المصانع والعاملين، والذين أكدوا أنهم لم يمكنو من السيطره علي النيران، وتمكنوا من إنقاذ أنفسهم فقط، وان النيران استمرت لمدة ستة ساعات متواصلة، نظرًا لضيق الشوارع وعدم قدرة سيارات الإطفاء علي الوصول بشكل ابكر، علاوة علي أن المواد كلها سريعة الاشتعال، وأوضح أن فقدو أموالهم جراء الحريق قائلين" فلوسنا راحت كلها قدام عنينا والنار كلت كل حاجه.

نشب حريق هائل فى عدد من المنازل بمنطقة الزرايب بمنشاة ناصر .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في منازل بمنطقة الزرايب بمنشاة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات أطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق، وإجراء عمليات التبريد.