مستشار عسكري: الحوثيون أصبحوا أقوياء بعد مقتل علي عبدالله صالح

قال الدكتور محمد قشقوش مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن المظاهرات التي انطلقت قبل الربيع العربي التي تمت في كل الدول، وهناك مظاهرات أخرى تمت في التنافس الحوثي اليمني بين مؤيد ومعارض، لكن المظاهرات السلمية التي لها مطالب مشروعة طالما لم تخرج عن القانون واحترام الدولة هذا أمر يكون مشروع.

أضاف «قشقوش» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، اليوم السبت، أن الدول الديموقراطية تعمل على قيام هذه المظاهرات تحت مسميات وبوقت معين وفي زمن معين، لكن إذا خرجت المظاهرات عن مسارها المطلوب يؤدي إلى نوع من الفوضى ونوع من المشاكل وقد يندس الآخرين في هذه المظاهرات اللذين يريدون الخراب والتجربة اليمنية مرت بهذه التجربة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادئ الرئيس اليمني السابق، كان هونائب الرئيس وأتى بعد مقتل الرئيس على عبد الله صالح، وهذه المرحلة كان الدور الحوثي قوي، وكان قويًا أكثر في الجزء الشمالي من اليمن، والشطر الجنوبي كانت المشاكل تأتي من القاعدة وبعض بذور القاعدة مع داعش».