مفاجأة.. عبدالسند يمامة ينفي تسلم مذكرة من عليا الوفد تطالب بعودة البدوي

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مفاجأة بشأن تقديم عدد من أعضاء الهيئة العليا مذكرة لرفض فصل الدكتور السيد البدوي.

وقال يمامة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" لم يتقدم أي عضو من أعضاء الحزب بهذه المذكرة ولم نتسلم ولا نعلم أي شيء عن هذه المذكرة.





وأوضح أن تقديم أي مذكرة يعتمد على مجموعة أسس ولوائح معينة وهو ما لم يتحقق ولم يتم الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا كما يشاع.





يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة كان قد أصدر قرارًا يوم الثلاثاء الماضي بفصل االدكتور السيد البدوي من كافة تشكيلات الحزب.