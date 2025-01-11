"سماء بلا ضياء".. رواية جديدة للكاتبة خولة حمدي تشارك في معرض الكتاب

صدر حديثا عن دار كيان للنشروالتوزيع رواية "سماء بلا ضياء.. حجر الشمس" للروائية التونسية الدكتورة خولة حمدي، ومن المقرر ان تشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٦.

وفى الرواية نقرأ: "تراءت أمام عينيه قلادة روان المصنوعة من الحجارة المميزة والتي تلمع ببريق غريب غير مألوف لديه، تساءل في عجب، وهل يعرف سكان الجزيرة الشمس حتى يطلقوا اسمها على حجرهم؟.

للشمس الخفية فوق الظلة دلالة بليغة، فهي مصدر الطاقة الأساسي لمخلوقات العالم الخارجي لكن تلك الحجارة الفريدة بشكل ما - هي شمسهم الخاصة، لعلها تسد حاجتهم إلى الشمس بالفعل، ولذلك اختاروا لها هذا الاسم الغريب، إنها كنز الجزيرة الذي يحرصون عليه أكثر من حياتهم لكننا نحتاج إليها، ولن تغادر حتى تحمل عليها.

الروائية الدكتورة خولة حمدي هي كاتبة تونسية، وأستاذة جامعية في تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود بالرياض، صدر لها 7 روايات مع دار كيان للنشر والتوزيع، وهي: "في قلبي أنثى عبرية، غربة الياسمين، أين المفر، ياسمين العودة، أن تبقى، أرني انظر إليك، ياسمين أبيض، وروايتها الثامنة وهي " سماء بلا ضياء".