عمدة لوس أنجلوس: 11 قتيلًا و13 مفقودًا في حرائق الغابات حتى الآن

قال ‏عمدة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم السبت، أن هناك 11 قتيلًا و13 مفقودًا في حرائق الغابات حتى الآن، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

ولايزال رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في مدينة لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة، يكافحون من أجل السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام وأدت لمصرع أكثر من 10 أشخاص على الأقل وحولت أحياء بأكملها إلى رماد.

تشير تقديرات إلى أن حرائق الغابات في لوس أنجلوس قد تصبح واحدة من أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تقدّر الخسائر بالفعل بما يتجاوز 135 مليار دولار.