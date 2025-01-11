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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات حول وفاة سيدة إثر قفزها من الطابق الرابع بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حف التحقيقات حول إنهاء سيدة حياتها إثر قفزها من الطابق الرابع، وذلك بعدما تبين عدم وجود وجود شبهه جنائية حول الواقع.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط سيدة من علو بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بإقدامها علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع من شرفة شقة سكنية لمرورها بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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