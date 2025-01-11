للمرة الثانية.. التفاصيل الكاملة لبراءة الفنان هيثم محمد في قضية هيروين

اسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار عن قضية الفنان هيثم محمد المتهم بحيازة مخدرات، حيث قضت ببراءة الفنان مما نسب إليه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المعمل الجنائي بفحص المضبوطات.

وفي وقت سابق احالت النيابة العامة بالجيزة، الفنان هيثم محمد الي محكمة الجنايات بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، وبعد صدور حكم سابق بالحبس ٣ سنوات في قضية مماثلة.

تفاصيل القبض على هيثم محمد

الواقعة بدأت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة، بحيازة وتعاطي الفنان هيثم محمد للمخدرات، وبفضل التحريات التي أجراها ضباط مباحث فرقة الطالبية، تم القبض على الفنان هيثم محمد أمام مسكنه بشارع اللبيني في الهرم، وكان بحوزته 6 لفافات تحتوي على مسحوق يُشتبه في كونه "هيروين"، بالإضافة إلى مبلغ 106 دولارات و550 ريالًا سعوديًّا، وهاتفي محمول.

بمواجهته بالمضبوطات، أقر المتهم أمام الشرطة بحيازتها بقصد التعاطي، كما أظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكن يحمل تحقيق شخصية وقت القبض عليه، كما ثبت أن المتهم مطلوب لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية مخدرات سابقة تعود لعام 2022، وأنكر للنيابة ما نُسب إليه.

اسفرت تحقيقات النيابة مع المتهم ومحاميه الذي طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه مناسبًا كونه لا يخشى عليه من الهرب، إلا أن النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، مع إرسال المواد المضبوطة إلى المعمل الجنائي للتأكد من طبيعتها.

اول قضية مخدرات للفنان هيثم محمد

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في عام ٢٠١٧ ببراءة الفنان هيثم محمد في قضية حيازة مخدرات، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المعمل الجنائي بفحص المضبوطات.

٤ جرام هيروين

بدات القضية حينما تم القبض على الفنان هيثم محمد داخل سيارة ملاكي وبصحبته صديق وبحوزتهم ٤ جرام لمخدر الهيروين بمدينة بدر، وذلك أثناء مرور قوة أمنية من مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية، اشتبهت الشرطة في سيارة متوقفة على جانب الطريق، وبتفتيشها، عثر على المخدرات المشار اليها بصحبتهم، وأنكر الفنان حينها التهمة الموجهة إليه بحيازة المخدرات.