عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للفوز علي سانت باولي

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا ثمينًا على مضيفه سانت باولي بنتيجة 1-0 في المباراة التي انتهت قبل قليل.

سجل هدف اللقاء الوحيد النجم عمر مرموش في الدقيقة 32، ليقود فريقه لتحقيق ثلاث نقاط مهمة.

جاءت المباراة متكافئة في بدايتها، حيث حاول سانت باولي الضغط على دفاع آينتراخت فرانكفورت دون جدوى.

في الدقيقة 32، تمكن عمر مرموش من تسجيل هدف رائع بعد هجمة منظمة، حيث أنهى الكرة بتسديدة مميزة سكنت شباك حارس سانت باولي.

ترتيب الفريقين:

بهذا الفوز، يعزز آينتراخت فرانكفورت موقعه في جدول الترتيب، بينما يتعين على سانت باولي بذل المزيد من الجهد لتحسين نتائجه في الأسابيع المقبلة.

المباراة شهدت أداءً ممتعًا من الطرفين، رغم أن هدف مرموش كان الفيصل في النهاية.