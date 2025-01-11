أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بملعب بروسيا بارك، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بجانب ليروى ساني ومايكل أوليسي.

يغيب جمال موسيالا عن صفوف بايرن ميونخ أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز العاشر وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - إيريك داير - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - ليروى ساني.