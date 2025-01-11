ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أودينيزي وأتلانتا يكتفيان بالتعادل السلبي في مباراة متكافئة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت مواجهة أودينيزي وأتلانتا بالتعادل السلبي (0-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي.

 شهد اللقاء أداءً متوازنًا من الفريقين، مع غياب الفاعلية الهجومية أمام المرمى.

جاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين، حيث حاول كل منهما السيطرة على وسط الملعب دون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى.

في الشوط الثاني، رفع الفريقان من وتيرة الأداء، ولكن الدفاع والحراس نجحوا في التصدي لجميع المحاولات الهجومية.

أودينيزي اعتمد على الهجمات المرتدة، بينما حاول أتلانتا الضغط والسيطرة، إلا أن التكتل الدفاعي حال دون تسجيل أي أهداف.

التعادل السلبي الهجمات المرتدة الشوط الثاني اودينيزي أتلانتا الدورى الإيطالى