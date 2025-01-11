أودينيزي وأتلانتا يكتفيان بالتعادل السلبي في مباراة متكافئة

انتهت مواجهة أودينيزي وأتلانتا بالتعادل السلبي (0-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي.

شهد اللقاء أداءً متوازنًا من الفريقين، مع غياب الفاعلية الهجومية أمام المرمى.

جاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين، حيث حاول كل منهما السيطرة على وسط الملعب دون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى.

في الشوط الثاني، رفع الفريقان من وتيرة الأداء، ولكن الدفاع والحراس نجحوا في التصدي لجميع المحاولات الهجومية.

أودينيزي اعتمد على الهجمات المرتدة، بينما حاول أتلانتا الضغط والسيطرة، إلا أن التكتل الدفاعي حال دون تسجيل أي أهداف.