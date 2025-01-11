ميسي والبانوبي يقودان تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري بملعب استاد الإسكندرية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود أحمد عادل ميسي تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري، رفقة الثنائي عبدالرحمن البانوبي وديلسون كاموني.

تأهل فريق زد إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر على حساب ديروط، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

يحتل زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل زد لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - مصطفي العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف

خط الوسط: الصغيري - ماتا ماجاسا - بيتري موتوميسي

وفي الهجوم: ديلسون كاموني - البانوبي - أحمد عادل ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو حسام - إسلام عبدالله - مصطفى ميسي - شادي حسين - زيكو - سامح إبراهيم - عبد الرحمن عماد - علي جمال - ماجد هاني.