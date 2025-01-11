"سماء بلا ضياء".. رواية جديدة لخولة حمدي عن كيان للنشر

صدر حديثا عن كيان للنشر والتوزيع رواية "سماء بلا ضياء.. حجر الشمس" للروائية التونسية الدكتورة خولة حمدي، وستطرح الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٦ والتي تأتي في الفترة من ٢٣ من شهر يناير وحتى الـ ٥ من شهر فبراير المقبل.

ومن أجواء الرواية نقرأ" تراءت أمام عينيه قلادة روان المصنوعة من الحجارة المميزة والتي تلمع ببريق غريب غير مألوف لديه، تساءل في عجب، وهل يعرف سكان الجزيرة الشمس حتى يطلقوا اسمها على حجرهم؟.

للشمس الخفية فوق الظلة دلالة بليغة، فهي مصدر الطاقة الأساسي لمخلوقات العالم الخارجي لكن تلك الحجارة الفريدة بشكل ما - هي شمسهم الخاصة، لعلها تسد حاجتهم إلى الشمس بالفعل، ولذلك اختاروا لها هذا الاسم الغريب، إنها كنز الجزيرة الذي يحرصون عليه أكثر من حياتهم لكننا نحتاج اليها، ولن تغادر حتى تحمل عليها.

أما عن خولة حمدي فهي كاتبة تونسية، وأستاذة جامعية في تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود بالرياض.

ولدت خولة حمدي عام 1984 بتونس العاصمة، وحصلت على شهادة في الهندسة الصناعية وماجستير من مدرسة "المناجم" في مدينة سانت إتيان الفرنسية سنة 2008، وعلى الدكتوراه في بحوث العمليات (أحد فروع الرياضيات التطبيقية) من جامعة التكنولوجيا بمدينة تروا بفرنسا سنة 2011.

صدر لها 7 روايات مع دار كيان للنشر والتوزيع، وهي، في قلبي أنثى عبرية، غربة الياسمين، أين المفر، ياسمين العودة، أن تبقى، أرني انظر إليك، ياسمين أبيض، وروايتها الثامنة وهي " سماء بلا ضياء".

دخلت رواياتها في الأعلى مبيعا منذ روايتها "في قلبي أنثى عبرية"، وهي مستوحاة من قصة حقيقية.