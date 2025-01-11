البنك الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف دون رد في الدوري

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري نايل.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ياو أنور في الدقيقة 72، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، بعد أداء متوسط من الفريقين، حيث كانت الخطورة على المرمى نادرة جدًا.

جاءت أولى المحاولات الخطيرة في الدقيقة 11 عندما مرر أحمد النادري كرة طولية في عمق دفاع الإسماعيلي، لكنها لم تستغل بعد تسديدة ضعيفة من هشام صلاح بجوار القائم الأيسر.

شهد الشوط الأول تغييرات مبكرة من جانب البنك الأهلي، حيث أجرى المدرب طارق مصطفى تبديلين في الدقيقة 31 بدخول محمد فتحي ومحمد إبراهيم بدلاً من محمد عبدالغني وأحمد النادري، مما أضاف حيوية لخط الوسط.

في الدقيقة 33، حاول البنك الأهلي التسجيل عبر كرة عرضية من محمد هلال، لكن دفاع الإسماعيلي بقيادة كمال السيد نجح في إبعادها، واصطدمت الكرة بوجه عبدالكريم مصطفى لتتحول إلى ركنية.

الشوط الثاني وحسم المباراة:

مع بداية الشوط الثاني، حاول البنك الأهلي فرض سيطرته على مجريات اللعب، إلى أن تمكن ياو أنور من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72، بعد هجمة منظمة أسفرت عن تسديدة قوية سكنت شباك حارس الإسماعيلي كمال السيد.