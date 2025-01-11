إجراء أول حالة منظار جراحي بقسم العظام بمستشفى المحمودية المركزي في البحيرة

شهدت مستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، إنجاز طبي جديد حيث تم إجراء أول حالة منظار جراحي بقسم العظام في المستشفى، وتمت العملية لمريض يبلغ من العمر 50 عامًا والذي كان يعاني من تآكل في غضروف الركبة اليسرى، حيث تم تنظيف الغضروف وإصلاح القرحة في المفصل بنجاح.

تمت هذه الجراحة بفضل جهود الفريق الطبي المتميز الذي ضم:

الدكتور ياسر ونس استشاري العظام.

الدكتور مصطفى حسان أخصائي العظام.

الدكتور سعيد مجاهد استشاري التخدير.

الدكتور أحمد مخيمر نائب التخدير وبالتعاون مع فريق التمريض الذي ضم كلا من: هداء دويدار ممرضة، تقي أشرف علي فنية تخدير، محمد حسان فني سي ارم.

وأشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمهارة والتفاني الذي يتميز به الفريق الطبي في مستشفيات البحيرة.

وأكد على الدعم الكبير الذي تلقاه القطاع الصحي من قيادة الدولة، مشيدًا بجهود الأطباء والكوادر الطبية في تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأكد وكيل الوزارة، على التطور المستمر في المنظومة الصحية بالبحيرة، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من الحكومة المصرية.

وقدّم شكره الجزيل للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، وللدكتور ياسر عاشور مدير المستشفى، ولجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم وتفانيهم في تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.