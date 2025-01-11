بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي المخضرم كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء، بجانب الهولندي ستيفن بيرجوين والجزائري حسام عوار.

أقصى اتحاد جدة، الهلال من كأس خادم الحرمين الشريفين، من الدور ربع النهائي، بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح.

يحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، الذي اكتسح العروبة منذ قليل في نفس الجولة، بينما يأتي الفيحاء في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي، ماريو ميتاج

خط الوسط: عوض الناشري، فابينيو، حسام عوار

الهجوم: عبد العزيز البيشي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.