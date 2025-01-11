وكيل وزارة الصحة يقود حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بحي المساعيد بالعريش

ترأس الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة مدير عام الطب الوقائى حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بحي المساعيد بعد ظهر اليوم، يرافقه مراقب أول المديرية، ومراقب أول الأغذية بالعريش، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة العريش، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ، ومتابعة اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء.

وأوضح الدكتور أسامة انه تم خلال الحملة المرور على عدد "٩" منشآت غذائية عبارة عن ( ١) محل دواجن و(٢) مطعم و(٣) سوبر ماركت و(١) محل مخبوزات و(١) كافيتريا و( ١) محل بقالة وانه تم تحرير عدد (٧) محاضر نظافة لقرار رقم ٩٧ لسنه ٩٦ وتحرير عدد (٧) محاضر عدم وجود شهادات سارية المفعول وسحب عدد (٢) عينة "زيت زيتون وحلاوة طحينية" لفحص الصلاحية والارسال الي المعامل و اعدام "٥٤" كيلو أغذية مختلفة و(٢) لتر مشروبات ومنتجات البان.

وفي نهاية الحملة وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور أسامة مدير الطب الوقائي بضرورة تكثيف الجهود الرقابية على جميع المنشآت الغذائية العاملة بالمحافظة، مشددا بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق.

تأتي هذه التوجيهات في ظل الاهتمام المتزايد بسلامة الغذاء ووصول غذاء آمن وصحي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.