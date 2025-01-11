الهلال يكتسح العروبة بخماسية نظيفة في مباراة مثيرة

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على فريق العروبة بنتيجة 5-0 في دوري روشن وأظهر الهلال أداءً قويًا وسيطرة كاملة على مجريات اللقاء، مسجلًا خمسة أهداف رائعة.

اهداف المباراة

روبين نيفيز افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة 16، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليفتتح مهرجان الأهداف مبكرًا.

في الدقيقة 48، أضاف علي البليهي الهدف الثاني برأسية متقنة بعد تمريرة مميزة من ميلينكوفيتش سافيتش إثر ركلة ركنية.

رينان لودي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعد جملة فنية رائعة من زميله مالكوم دي أوليفيرا الذي صنع التمريرة الحاسمة.

ماركوس ليوناردو تألق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75، مستغلاً متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.

عاد ماركوس ليوناردو ليضيف الهدف الخامس في الدقيقة 78 بعد تمريرة حاسمة من رينان لودي، ليختتم مهرجان الأهداف بلمسة فنية رائعة.

قدم الهلال عرضًا مميزًا بقيادة نجومه مثل روبين نيفيز ومالكوم، إضافة إلى تألق ماركوس ليوناردو الذي سجل هدفين، وأثبت الفريق جودته في كل خطوط اللعب.

بهذا الفوز، يواصل الهلال تعزيز موقعه في صدارة المنافسة، بينما يواجه العروبة تحديات كبيرة لتحسين أدائه في المباريات المقبلة.