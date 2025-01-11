وكيل صحة سيناء يوجه بمتابعة تطبيق دور مساعدي مديري منشآت الرعاية الأولية بالعريش

كلف الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق دور مساعدي مديري المنشآت الصحية في جميع وحدات الرعاية الأولية بمدينة العريش في خطوة نحو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شال سيناء.

جاء ذلك في إطار حرص وكيل وزارة الصحة على تطوير الأداء الإداري والفني داخل المنشآت الصحية، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

و أكدت الدكتوره إينا سلام مدير إدارة الرعاية بمديرية الصحة أثناء زيارتها التفقدية اليوم لمراكز الرعاية الأساسية بكل من وحدة عاطف السادات والمساعيد ان توجيهات وكيل وزارة الصحة بأهمية هذا الدور في ضمان استمرارية جودة الخدمة وتكاملها داخل المنشآت الصحية. و أن الهدف من تعزيز دور مساعدي المديرين هو تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه المرضى.

رافق مدير الرعاية اثناء الزيارة الدكتور محمد حمد عوض مدير إدارة العريش والدكتور نورهان ناصر السيد مساعد مدير إدارة العريش.

فيما قامت الدكتوره اينا بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية وبتفقد غرف الاستقبال والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية بكميات كافية وتواجد الفريق الطبي والإداري.