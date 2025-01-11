الدوري الإيطالي.. تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو في الديربي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الديربي أمام تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره تورينو بملعب تورينو الأولمبي، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود التركي كينان يلدز تشكيل يوفنتوس أمام تورينو، رفقة الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس وصامويل مبانجولا.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي تورينو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة تورينو في الديربي

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - مكيني

خط الوسط: كووبميينيرز - كيفرين تورام - دوجلاس لويز

وفي الهجوم: كينان يلدز - صامويل مبانجولا - نيكولاس جونزاليس.