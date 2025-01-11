غلق حديقتي حيوان في برلين عقب تفشي الحمي القلاعية

أعلنت حديقتا حيوان في العاصمة الألمانية برلين ،اليوم السبت إغلاق أبوابهما أمام الزوار، عقب اكتشاف تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء .

تعقيبا على هذا الإعلان قال مديرو حديقة حيوان برلين في وسط المدينة وحديقة "تيربارك" للحياة البرية في الضواحي الشرقية للمدينة إنه تم اتخاذ القرار لحماية الحيوانات ومنع تفشي المرض بشكل أكبر.

وأكدت إدارة حديقة الحيوان في بيان أنه تم تنسيق الإجراء الاحترازي مع السلطات الألمانية، لتفادي أي مخاطر صحية محتملة.

كانت السلطات الألمانية قد أعلنت عن تفشي مرض الحمى القلاعية لأول مرة في البلاد منذ ما يقرب من 40 عاما، وذلك في قطيع من جاموس الماء على أطراف برلين.

وقالت السلطات إنه يتم تنفيذ الإجراءات اللازمة لاحتواء هذا المرض شديد العدوى، والذي لا يشكل خطرا على البشر، إلا أنه قد يكون له تأثير مدمر على الماشية ويشكل تهديدا اقتصاديا للمزارعين.

ويمثل تفشي المرض في ولاية براندنبورغ التي تحيط ببرلين أول ظهور معروف لمرض الحمى القلاعية في ألمانيا منذ عام 1988 وأول حالة على الإطلاق في الولاية.