تشيلسي يتقدم على موركامب بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدمًا على موركامب بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجرى مساء اليوم، فى كأس الاتحاد الانجليزي.

سجل المدافع توسين أدارابيويو هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 39، بعد استغلاله كرة ثابتة ليسجل برأسية متقنة في شباك موركامب.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من فريق تشيلسي، الذي ضغط على دفاع موركامب في أغلب فتراته. ورغم الفرص المتعددة، اكتفى البلوز بهدف واحد، في حين حاول موركامب الاعتماد على الهجمات المرتدة دون جدوى.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى:

12. جورجنسن

خط الدفاع: ريس جيمس ، توسين ، ديساسي ، فيجا

خط الوسط: لافيا ،نكونكو ،جورج

خط الهجوم: نيتو ، جيو ، جواو فيليكس