ads
السبت 11 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يتقدم على موركامب بهدف نظيف في الشوط الأول

توسين أدارابيويو
توسين أدارابيويو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدمًا على موركامب بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجرى مساء اليوم، فى كأس الاتحاد الانجليزي.

سجل المدافع توسين أدارابيويو هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 39، بعد استغلاله كرة ثابتة ليسجل برأسية متقنة في شباك موركامب.

 شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من فريق تشيلسي، الذي ضغط على دفاع موركامب في أغلب فتراته. ورغم الفرص المتعددة، اكتفى البلوز بهدف واحد، في حين حاول موركامب الاعتماد على الهجمات المرتدة دون جدوى.

تشكيل تشيلسي 

حراسة المرمى:

12. جورجنسن

خط الدفاع: ريس جيمس ، توسين ، ديساسي ، فيجا 

خط الوسط: لافيا ،نكونكو ،جورج 

خط الهجوم: نيتو ، جيو ، جواو فيليكس

الاتحاد الإنجليزي الهجمات المرتدة الشوط الاول هدف نظيف تشكيل تشيلسى توسين أدارابيويو حراسة المرمى فريق تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي