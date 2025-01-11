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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ونظيره الإماراتي

الرئيس اللبناني الجديد
الرئيس اللبناني الجديد العماد جوزيف عون
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تلقى الرئيس اللبناني الجديد العماد جوزيف عون، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وبحث الجانبان، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إنّ لبنان ماض في خطوات ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار بالجنوب.

وأضاف  : "نشجع عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة"، مشيرًا، إلى أنه سيتم العمل على إعادة النهوض بلبنان والسير به نحو مستقبل أفضل.
وتابع الرئيس اللبناني: "نأمل أن يعود لبنان إلى الاضطلاع بدوره الريادي في المنطقة وتعزيز الشراكة مع أوروبا ودول البحر المتوسط".

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