قمة دوي يلو.. نيوم يتعادل مع العدالة في غياب أحمد حجازي

تعثر فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، أمام ضيفه العدالة بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في قمة منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

شهدت مباراة نيوم ضد العدالة في قمة دوري يلو، غياب أحمد حجازي عن صفوف الأول؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ أسابيع.

قمة دوري يلو تنتهي بالتعادل في غياب أحمد حجازي

تقدم مهند يحيى آل سعد لفريق نيوم بهدف في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتفوق رفاق حجازي.

وفي الشوط الثاني، أدرك أنتوني أوكبوتو التعادل لفريق العدالة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ثم أعاد ألفا سيميدو نيوم للمقدمة بهدف ثان في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل الضيوف بهدف في الوقت القاتل عن طريق ألان ليما في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء أيضًا.

كان أحمد حجازي انضم إلى نيوم بداية الموسم الجاري قادمًا من اتحاد جدة، ليشارك في 6 مباريات مع الفريق في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

بتلك النتيجة، ظل نيوم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 30 نقطة، بينما جاء العدالة في مركز الوصافة بـ29 نقطة.