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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"السبكي": هناك نقطة فارقة بداية من ديسمبر 2014 بصدور قانون هيئات الطاقة المتجددة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال المهندس محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقًا، بخصوص جهود الدولة في تعزيز فرص الطاقة، إن مصطلح الطاقة الجديدة والمتجددة بدأ من 40 عامًا كان يقصد به الطاقات النووية والطاقات من المصادر الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر وجهة استثمارية محفزة في قطاع الطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة للدولة لتعزيز الاستفادة وتحقيق تقدم كبير في طاقة المستخرجة من الرياح والشمس.

وأشار إلى أن جهود الدولة بدأت من أول الثمانينيات، من خلال طاقة الرياح والشمس والماء بداية من خزان أسوان والسد العالي، ثم كانت هناك نقطة فارقة بداية من ديسمبر 2014 بصدور قانون هيئات الطاقة المتجددة.

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