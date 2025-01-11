جيرونا يهزم ألافيس بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع

في مباراة شهدت تنافسًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة، تمكن فريق جيرونا من تحقيق فوز صعب على مضيفه ألافيس بنتيجة 1-0 في الدوري الاسباني.

جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب جون سوليس في الدقيقة 90+1، حيث استغل خطأ دفاعيًا من ألافيس ليسجل هدفًا قاتلًا منح فريقه النقاط الثلاث.

شهد اللقاء أداءً دفاعيًا محكمًا من كلا الفريقين، مع محاولات متكررة من جيرونا لكسر صمود دفاع ألافيس.

ومع دخول المباراة في الوقت بدل الضائع، استغل جيرونا الفرصة لتحقيق الفوز في لحظة حاسمة.

بفضل هذا الانتصار، يضيف جيرونا ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده، بينما يستمر ألافيس في معاناته هذا الموسم، مع الحاجة إلى تحسين الأداء في المباريات المقبلة.