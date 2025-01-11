الأزهر الشريف ينظم قوافل دعوية بمركز ديرمواس بالمنيا

نظمت منطقة وعظ المنيا تحت قيادة الشيخ عيسى محمد مدير عام منطقة وعظ المنيا قافلة دعوية داخلية بالمساجد الكبرى بمركز ديرمواس بالمنيا تحت عناوين (أهمية العلم والتعلم - لغتنا هويتنا - حقوق ووجبات الزوجين).

جاء ذلك تحت رعاية الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني الدكتور محمود الهوارى.

وصرح الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام بمنطقة وعظ المنيا، بأن الهدف من القافلة الداخلية بمركز ديرمواس بالمنيا هو نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها في التنمية في مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأكد محمود حسين بأن الفترة القادمة سوف تشهد انتشارا لعلماء الوعظ بالأزهر الشريف في جميع مراكز محافظة المنيا وتتوالى عقد هذه القوافل الداخلية يوم السبت من كل أسبوع في المساجد الكبرى بمراكز محافظة المنيا.

واشاد رواد المساجد بدور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ودور القوافل الدعوية في التواصل مع الجماهير ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته في القضايا المجتمعية.

2577f922-829f-4723-a302-85d03a3821da

610204ca-569b-4c07-9960-7012409a6b9e