ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو

اختتمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بالدورة التدريبية التى أقيمت بالمدينه الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2025 .

واستهدف السيمنار إعداد وصقل مدربي المشروع القومي للموهبه و البطل الاوليمبي لرياضة الجودو للمراحل العمرية المختلفة (البراعم، الناشئين، والشباب) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث تم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والعملي لتطوير مهارات المدربين وتعزيز قدراتهم على اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الشابة.

الجدير بالذكر أن السيمنار يأتي في إطار حرصها على دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يهدف إلى بناء قاعدة رياضية قوية قادرة على تحقيق إنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المبادرات إلى رفع مستوى الأداء الرياضي في مختلف الألعاب، وتعزيز دور المحافظات في إنتاج أبطال رياضيين قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

تنفذ الفاعليات تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبحضور الدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الاداره المركزيه للاداء الرياضي ومحمد فتحي توفيق وكيل الوزاره مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الادارة العامه لبرامج الموهبه الرياضيه واحمد مسعد وكيل المديرية.