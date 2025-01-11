مستشار سابق لبوتين: روسيا تحترم قرارات الحكومة السورية الجديدة وتدعمها ضد التطرف

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس بوتين، إن روسيا ترغب في الحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، وستحترم أي قرار تتخذه الحكومة السورية، موضحًا أن روسيا عبّرت بوضوح عن هذا التوجه، وهناك تفاهم بأنها لم تدعم نظام بشار الأسد كشخص، بل دعمت النظام السوري لمنع سيطرة أي مجموعات جهادية متطرفة.

وأكد ماركوف، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «اليوم، مع وجود حكومة جديدة في سوريا، إذا كانت هذه الحكومة ستعمل ضد الجماعات المتطرفة وتسعى لمصلحة الشعب السوري، فإن روسيا ستستمر في الحفاظ على علاقات جيدة معها، نحن نحترم الدول التي تتبع مواقف موضوعية تجاه الأقليات، بما في ذلك المسيحيون، وسنكون مستعدين لدعمها».

وأشار ماركوف إلى أهمية تركيا في المرحلة المقبلة، قائلاً: «ستؤدي تركيا دورًا محوريًا في هذا السياق، وستعتمد الحكومة السورية الجديدة بشكل كبير على التعاون مع تركيا».

وأضاف: «بالأمس فقط، صرّح وزير الخارجية التركي بأن الحكومة التركية ترحب بالدور الروسي وما قامت به خلال الحروب الأخيرة».