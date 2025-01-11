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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام الأهلي في الدوري القطري

حمدي فتحي مع الوكرة
حمدي فتحي مع الوكرة القطري
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أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الأهلي بملعب استاد الثمامة، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام الأهلي، إذ يتواجد في وسط ملعب النواخذة، حتى بعد تعيين أسباجي مدربًا للفريق.

شارك حمدي فتحي في 11 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع النواخذة.

يحتل الوكرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل الوكرة لمواجهة الأهلي 

حراسة المرمى: سعود الخاطر 

خط الدفاع: شولز - المهدي علي - رشيدي 

خط الوسط: عسال - صهيب جنان - حمدي فتحي - عمر صلاح - عيسى العيدوني

وفي الهجوم: جوميس - دالا.

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