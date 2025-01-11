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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سمية الخشاب: أعود من الرياض فور الانتهاء من "أم 44"

النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب
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قالت سمية الخشاب إنها تتواجد في الرياض بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "أم 44 " الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وأضافت “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنها تعمل علي قدم وساق لانتهاء من تصوير مشاهدها حيث انتهت  أكثر من 50% من دورها وأشارت مازالت تتواجد هناك ولم تأت إلي مصر خلال هذه الفترة وسوف تعود فور الانتهاء من التصوير وتابعت  و "أم 44" يدور في اجتماعي كوميدي و يعد أولى مشاركاتي بالدراما الخليجية وأكدت دوري فيه مفاجأة وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل "أم 44" بطولة سمية الخشاب ،جومانا مراد، هدى الخطيب، وميس قمر، وشهاب حجيه، ونايف خلف، وليلى عبدالله، ومجموعة من النجوم من السعودية والكويت والإمارات وسوريا والعراق والبحرين ولبنان تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثني صبح.

سمية الخشاب البوابة نيوز أم 44 مسلسل أم 44