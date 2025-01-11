محمد النني يقود تشكيل الجزيرة أمام الوحدة في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يستضيف فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم السبت، نظيره الوحدة على ملعب استاد محمد بن زايد، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام الوحدة، حيث يتواجد في مركز قلب الدفاع، في ظل اعتماد عموتة على نجم المنتخب الوطني في ظل غيابات الفريق في الفترة الأخيرة.

يتألق النني مع الجزيرة، ويعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الحسين عموتة، إذ خاض 9 مباريات في الدوري الإماراتي، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوحدة صاحب المرتبة الرابعة.

تشكيل الجزيرة لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: علي خضيف

خط الدفاع: زايد الزعابي - محمد النني - تاجير - حمدان عبدالرحمن

خط الوسط: ميلو - خليفة الحمادي - مامادو كوليبالي - كيبانو

وفي الهجوم: نبيل فقير - ميريز.