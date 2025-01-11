كاتب صحفي: هناك ضبابية في مخرجات الوضع الحالي بسوريا

قال أشرف العشري مدير جريدة الأهرام، إن هناك تدفق حذر من قبل الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالمشهد السوري بعد مرور 30 يومًا على سقوط بشار الأسد، موضح أن هناك اندفاعة قوية لكنها لم تحقق الغرض المطلوب حول تشريف العلاقات السورية العربية و الأوروبية أو حتى نوع من الانفتاح صدف حاضنة أوروبية يمكن التعويل عليه هذه اللحظة.

وأضاف «العشري» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قر ب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم السبت، أن الجميع يسأل حول هل سيبقى أحمد الجولاني في خانة وتصنيف من كان يقف على مسافة قريبة، أو التغيير الذي حدث هو تغيير جوهري أم يبقى في إطار مراجعات شكلية ولم يصل إلى النهائية الكاملة، موضحا أن هذه المرحلة هي مرحلة جس النبض تستمر إلى بعد الوضع وأن اتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة لم يتخذ خطوة بشأن رفع العقوبات أو توفير حاضنة اقتصادية وسياسية خاصة بسوريا.

وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أن هناك الكثير من بعض الماسي بشأن شكل وجوهر الحكومة القادمة وحتى هذه اللحظة هناك سيطرة من قبل فصيل أمام سياسي واحد، على مفاصل الإدارة والسيطرة في سوريا، وأن هناك ضبابية في مخرجات الوضع الحالي في سوريا بعد مرور شهر كامل.