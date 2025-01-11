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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهر: انطلاق امتحانات النقل بجهود مكثفة لضمان سيرها بانتظام

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
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انطلقت اليوم السبت 11 يناير 2025، امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2024/2025، والتي تشمل المواد الأساسية لجميع المراحل التعليمية، وستستمر الامتحانات حتى الخميس 16 يناير 2025.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وبدون أية عقبات. 

كما شددت على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، بما في ذلك منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وضمان تهوية الفصول وإنارتها لتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وأضافت مدير المديرية أنه تم تخصيص زائرة صحية لكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان، لضمان سلامة الطلاب طوال فترة الامتحانات.

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