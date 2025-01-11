تعرف على المُكرمين في عيد الآثاريين المصرييين

تحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الآثاريين المصريين فى 14 يناير من كل عام وهو اليوم الذى تم فيه تعيين أول مصرى رئيسًا لمصلحة الآثار وهو الدكتور مصطفى عامر، بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.

وجاءت فكرة عيد الآثاريين ترسيخًا لمفهوم الإنتماء لأرض مصر الغالية لأبنائها الآثاريين الذين لم يدخروا جهدًا إلا بذلوه حبًا وإجلالاً وتقديرًا وعرفانًا ووفاءً لأم الحضارات.

وقد بدأ الاحتفال بعيد الآثاريين منذ عام 2007، احتفاءً بمن أثروا العمل الأثرى ووضعوا بصمات واضحة أسهمت فى تطور العمل، حيث يتم تكريم عدد من السادة العاملين بالوزارة بمختلف مجالات العمل من آثاريين ومرممين ومهندسين وإداريين وعمال وخفراء وغيرهم ممن ساهموا فى تطوير وإثراء العمل الأثري.

ومنذ عام 2018، قام مركز زاهي حواس للمصريات بمنح جائزة مالية باسم عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، لأفضل آثاريين ومرمم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وقد جرت العادة أن تُمنح هذه الجائزة تزامناً مع الاحتفال بعيد الآثاريين.

والمُكرمين خلال عيد الآثاريين 2025، هم: الدكتور صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فرج فضة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الأسبق، الدكتور محمد عباس مدير عام متخف الفن الإسلامي الأسبق، ياسر العزب المشرف الأسبق على الإدارة العامة للتعديات، الدكتور علاء الدين عبد المحسن شاهين العميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة وأستاذ حضارة مصر والشرق الأدنى القديم بالكلية، اسم المرحوم محمد هجرس مدير عام منطقة آثار سقارة الأسبق، اسم المرحوم الدكتور رمضان بدري حسين أستاذ الآثار المصرية بجامعة توبنجن بألمانيا، اسم المرحومة مريم دانيال بقطر أمين متحف بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، الريس نبيل أمين باسيلي رئيس عمال بالأقصر، الريس عبد الرحيم محمود حسين حارس آثار بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر، الريس كامل جمعة مصطفي رئيس عمال حفائر بمنطقة آثار الهرم، اسم المرحوم أحمد ماهر محمد حارس آثار منطقة آثار شرق الدلتا، أما عن الحاصلون على جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل آثاري هما: الدكتورة شيماء مجدى عيد يوسف عن مشروع أعمال حفائر وتنظيف وترميم مقبرة باسر رقم TT367 بجبانة شيخ عبد القرنة.

كما جرى تكريم تامر حسن محمد العراقي عن مشروع أعمال المسح الأثري والتوثيق والنشر العلمي لعدد من مواقع النقوش والرسوم الصخرية بجنوب سيناء، و أما عن أفضل مرمم ففاز بها فريق عمل مشروع ترميم مصحف عثمان وحافظته.

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