"إبداع مصر" بجامعة المنصورة: الدولة ماضية بجهود جبارة في التحول الرقمي

قالت مريم سلامة، الممثلة القانونية عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية في جامعة المنصورة، علي جهود الدولة في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة بذلت جهود كبيرة وجبارة في تحويل المجتمع لمجتمع رقمي في كل المجالات، ومصر ماضية في التحول الرقمي.

وأضافت سلامة خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن "كريتيفا" مركز إبداع مصر الرقمية، هي مبادرة رئاسية من وزارة الاتصالات وتعمل علي العمل الحر والتطوير المهني والوظيفي وريادة الأعمال، موضحًا أن المركز موجود علي مستوي مصر في الصعيد والدلتا وإسكندرية، مشيرة إلى أن كل البرامج يتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي من خلال منصة مصر الرقمية لمن يرغب في الإلتحاق.