زي النهارده.. بينيتو خواريز يتولى رئاسة المكسيك للمرة الثانية

تمر علينا اليوم السبت الموافق ١١يناير، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1693 بركان إتنا يبدأ في الانفجار والثوران، مما أدى لاحقا إلى مقتل 20000 شخص.

زلزال في صقلية بإيطاليا يؤدي إلى مقتل 60000 شخص، ويعد أحد الزلازل الأكثر دمارًا في العالم.

وعام 1759 ظهور أول شركة تأمين على الحياة وذلك في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

عام 1787 ويليام هيرشل يكتشف قمران يدوران حول كوكب أورانوس سميا «تيتانيا» و«أوبرون».

وعام 1861 ولاية ألاباما تنشق عن الولايات المتحدة وذلك في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

عام 1867 بينيتو خواريز يتولى رئاسة المكسيك للمرة الثانية.

عام 1904 البريطانيون يهاجمون قوات الدراويش التابعة للزعيم الصومالي محمد عبد الله حسان الملقب بالملا المجنون ويوقعوا إصابات فادحة بين قواته.

وعام 1919 رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا بعدما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية.

عام 1922 أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين.

وعام 1923 قوات فرنسية وبلجيكية تحتل حوض الرور لإجبار ألمانيا على دفع ديونها الحربية.

وعام 1935 أميليا إيرهارت تطير بمفردها من هاواي إلى كاليفورنيا، لتكون بذلك أول امرأة تقوم بهذا العمل.

وعام 1942 اليابان تعلن الحرب على هولندا وتغزو الهند الهولندية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

القوات اليابانية تسيطر على مدينة كوالالمبور الماليزية.

عام 1944 مجموعة من البرجوازية والأعيان في المغرب يقدمون وثيقة للمطالبة بالاستقلال عن فرنسا.

عام 1946 أنور خوجة ينهي الملكية في ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته.

وعام 1972 باكستان الشرقية تغير اسمها إلى بنغلاديش.

عام 1990 -مسيرة ضخمة في لتوانيا للمطالبة باستقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

عام 1991 الكونغرس الأمريكي يفوض بأغلبية ساحقة الرئيس جورج بوش باستخدام القوة ضد العراق لإرغامه على الإنسحاب من الكويت بعد فشل كافة الجهود الدبلوماسية باقناع الرئيس العراقي صدام حسين بالخروج سلميًا من الكويت.

وعام 1992 الشاذلي بن جديد يترك السلطة ويتخلى عن رئاسة الجزائر.

مجلس الأمن الأعلى بالجزائر يلغي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد الفوز الساحق الذي حققته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجولة الأولى.

عام2001 -طللجنة التجارية الإتحادية FTC تصدق على اندماج AOL وتايم وارنر لتشكيل تايم وارنر AOL.

عام 2004 -منتخب السعودية لكرة القدم يفوز بلقب بطولة كأس الخليج السادسة عشر المقامة في دولة الكويت.

عام 2005 حرائق الأشجار تكتسح شبه جزيرة آيري في جنوب أستراليا.

وعام2008 افتتاح فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية في احتفال ضخم جرى في ساحة الأمويين، تخلله عرض للألعاب النارية على جبل قاسيون اعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.

عام 2010 الرئيس السوداني عمر البشير يعلن عن تخليه عن قيادة الجيش السوداني وذلك لأن قانون الأحزاب المطبق منذ عام 2007 يقضي بأنه لا يمكن الجمع بين عضوية تنظيم سياسي والقوات المسلحة، وأيضًا تماشيًا مع القانون الانتخابي لكي يتسنى له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في أبريل 2010.

عام 2012 اغتيال مصطفى أحمدي روشن عالم نووي إيراني وأستاذ جامعة بواسطة قنبلة ألصقت بسیارته من قبل راکبي دراجة نارية بالعاصمة طهران.

مقتل جيل جاكيه مراسل قناة فرنسا 2، مع سبعة أشخاص آخرين لدى استهداف مسلحي المعارضة لمسيرة مؤيدة للنظام السوري في مدينة حمص، سوريا.

2015 -

فيلم صبا يفوز بثلاث جوائز غولدن غلوب في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الثاني والسبعين.

القيام بمسيرات الجمهورية في كامل أنحاء فرنسا والخارج شارك فيها حوالي 4 ملايين شخص منهم حوالي مليونين في باريس وحدها بمشاركة قرابة 50 من قادة العالم، لتصبح بذلك أكبر مسيرات في تاريخ البلاد.

انتخاب كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة لكرواتيا وبذلك تصبح أول سيدة ترأس كرواتيا.

عام 2016 الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بنسخة 2015 من كرة الفيفا الذهبية.

عام2020 تولي هيثم بن طارق آل سعيد منصب سلطان عمان، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.