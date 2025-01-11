القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في استهداف المدنيين وتجمعاتهم

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في استهداف المدنيين وتجمعاتهم في أكثر من مكان، حيث كانت أبرز الغارات التي وقعت خلال الساعة الماضية هو استهداف مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين في مخيم جباليا شمال غزة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من بينهم طفلان وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الساعة الماضية حملت قصفًاا واستهدافا لمنزل سكني في شارع البلتاج في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين جراح متفاوتة الخطورة، مؤكدًا أن المناطق الشرقية للقطاع حي الشجاعية حي الزيتون والمناطق الشرقية لشمال قطاع غزة لا زالت تشهد قصفا عنيفًا من القذائف المدفعية التي تنهال بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

وأوضح، أن في المحافظة الوسطى جري بمخيم البريج قبل قليل انتشال شهيدين وعدد من الإصابات جراء إطلاق نيران من المسيرات الإسرائيلية باتجاه هذا المخيم الذي يقع في المناطق الشرقية الشمالية للمحافظة الوسطى.

