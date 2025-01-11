دوري أبطال أفريقيا.. إستاد ابيدجان يباغت الأهلي بهدف مبكر

أحرز اللاعب سان جين كوري، هدف التقدم لفريق إستاد ابيدجان في مرمى الأهلي، باللقاء الذي يجمعهما حاليا في الجولة الخامسة من دوري أبطال افريقيا.

جاء هدف “كوري” في الدقيقة 26 من بداية اللقاء.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة إستاد أبيدجان بعد قليل، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما يمتلك فريق استاد أبيدجان المركز الأخير بنقطة واحدة وأصبح خارج المنافسة على أحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

تشكيل الأهلي أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

الأهلى (مصر) – 7 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.