كونتي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل كفاراتسخيليا مع نابولي

فجر أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم الفريق، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مع فريق الجنوب.

أكد كونتي أن كفاراتسخيليا طلب الرحيل عن نابولي على الفور، بالرغم أن عقد اللاعب مع النادي يستمر لموسمين آخرين، حيث ينتهي عقد النجم الجورحي مع فريق الجنوب رسميًا في 30 يونيو 2027.

كفاراتسخيليا يطلب مغادرة نابولي

كشف كونتي عن هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة هيلاس فيرونا، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وصرح كونتي قائلًا: «كفاراتسخيليا طلب مغادرة النادي، تحدثت معه وأكد لي عزمه على مغادرة النادي فورًا».

يثير تصريح كونتي بشأن مستقبل كفاراتسخيليا مع نابولي، تساؤلات حول الوجهة المحتملة للنجم الجورجي، خاصة في ظل وجود اهتمام قوي من أندية أوروبية كبرى.

أشارت تقارير صحفية عديدة في الفترة الأخيرة إلى اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي بفكرة ضم كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما لم يغب برشلونة عن الصورة، حيث أكدت التقارير وجود اهتمام من جانبه بضم كفاراتسخيليا منذ فترة، مع ترحيب اللاعب نفسه بهذه الخطوة.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا أقرب ملاحقيه.