محافظ أسوان: انطلاق خطة عاجلة لتنفيذ 10 مشروعات بقيمة 500 مليون جنيه

تسعى محافظة أسوان إلى تنفيذ خطة عاجلة تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات الحيوية التي تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتأتي هذه الخطة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنسيق مباشر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في سبيل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وأعلن الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن البدء الفوري في تنفيذ الخطة العاجلة التى كشف عنها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد خلال الأسبوع الماضى بمبنى ديوان عام المحافظة ، والتى تتمثل فى تنفيذ 10 مشروعات باعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، على أن تُنفذ هذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر ، وهو الذى يتطلب أهمية الإستغلال الأمثل لتوجيه هذه الإعتمادات فى المسار الصحيح .

وأوضح المحافظ أن الخطة تهدف إلى تحسين خدمات التغذية بالمياه في مدينة أسوان، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الاعتمادات المالية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها ، مؤكداً أن جميع الأعمال ستتم تحت رقابة وإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان الوصول إلى الجودة المطلوبة.

في هذا السياق، أعلن الدكتور إسماعيل كمال عن الاستعانة بخبرات المعونة السويسرية في إعادة هيكلة فرع الشركة وتطويره مؤسسيًا، مع الدفع بعناصر ذات خبرة وكفاءة من خارج الشركة لدعم وإنجاح منظومة العمل التي تصب في تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسواني.

كما وجه رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى سرعة مراجعة كافة الأعمال التي تم تنفيذها في الفترة السابقة للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.

وأشار اسماعيل كمال إلى أن ذلك يتوازي مع إعداد دراسة متكاملة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتحديد المتطلبات والاحتياجات المختلفة من المعدات والإمكانات المتنوعة، إضافة إلى الدعم المالي اللازم لها ، مؤكداً أن هذه الدراسة ستُعرض في اجتماع تنسيقي يتم تنظيمه بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع آلية تنفيذ الدراسة وتوصيات التقييم بما يعود بالنفع على أهالي أسوان .

وكشف المحافظ أن يتكامل مع ذلك أيضاً الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروعات خطة مستقبلية طموحة بقيمة 1.3 مليار جنيه لدعم وتقوية شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب والصرف الصحي ، موضحا أن هذه الخطة التي أعلن عنها وزير الإسكان والتي من المقرر تنفيذها على مدار عام ونصف، تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية وضمان استدامة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة المتابعة اليومية لجميع الأعمال باعتبار أن ذلك يمثل سر نجاح المنظومة المؤسسية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل خدمة الخط الساخن 125 لاستقبال أي بلاغات أوشكاوى من المواطنين، لضمان سرعة التفاعل والتدخل لحل المشكلات ووضع الحلول الفورية لها.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية في محافظة أسوان، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي جزء أساسي من استراتيجية التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة.

ووجه المحافظ المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ، مؤكداً أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم.