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السبت 11 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يكتسح أكرينجتون ستانلي برباعية نظيفة في غياب صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي

فوز ليفربول
فوز ليفربول
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حقق فريق ليفربول فوزًا ساحقًا على أكرينجتون ستانلي بنتيجة 4-0، شهد اللقاء أداءً استثنائيًا من نجوم الفريق الأحمر، الذين فرضوا سيطرتهم الكاملة على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى.

افتتح دييجو جوتا التسجيل في الدقيقة 29، بعد هجمة منسقة أظهرت براعة الفريق في الضغط الهجومي.

وأضاف ترنت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس أكرينغتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني، عزز اللاعب الشاب جايدن دانز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 76، ليؤكد تفوق الفريق الأحمر.

واختتم فيدريكو كييزا مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90، في لقطة أظهرت مهارته الفردية وقدرته على إنهاء الهجمات بلمسة ساحرة.

وظهر ليفربول بمستوى مميز يعكس قوته الهجومية وتناغمه بين اللاعبين، مع تألق خط الوسط والدفاع الذي حافظ على شباك الفريق نظيفة. كما لعبت التبديلات دورًا بارزًا في زيادة الفاعلية الهجومية خلال الشوط الثاني.

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