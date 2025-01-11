الحبس 6 سنوات لشاب حاول اغتصاب ابنة خالته ببور سعيد تحت تهديد السلاح

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المُدان بمحاولة الاعتداء على ابنة خالته تحت تهديد السلاح الأبيض بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل.

جنايات بورسعيد تعاقب شاب حاول الاعتداء على ابنة خالته

رئيس محكمة جنايات بورسعيد

تعود القضية، التي تحمل رقم 1430 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1838 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2024، وأثبتت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في محل حلواني، حاول الاعتداء على المجني عليها د.س.م.ر 18 عامًا داخل مسكنها مستغلًا غياب والديها.

وأكدت المجني عليها أن المتهم هددها بسلاح أبيض - كتر - لإجبارها على دخول المسكن ومحاولة التعدي عليها، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب حال دون وقوع الجريمة، حيث دخل في مواجهة مع المتهم، ما أسفر عن إصابة الأب جراء الاعتداء بالسلاح الأبيض.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.