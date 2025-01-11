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السبت 11 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضوابط معالجة قضايا العنف بالمواقع الإخبارية الإلكترونية.. «رسالة دكتوراه بنوعية طنطا»

اللجنة
اللجنة
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ناقش قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة إسراء جمال المحسناوي، المدرس المساعد بقسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة طنطا، بعنوان: "الضوابط المهنية والأخلاقية الحاكمة لمعالجة قضايا العنف بالمواقع الإخبارية الإلكترونية واتجاهات الجمهور نحوها".

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة هالة كتاكت، مدرس الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

وهدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين التزام المواقع الإخبارية الإلكترونية بالمعايير المهنية والأخلاقية الحاكمة لمعالجة قضايا العنف واتجاهات الجمهور نحوها. اعتمدت الدراسة في بنائها المنهجي على منهج المسح الإعلامي باستخدام أداتي الاستبيان وتحليل المضمون، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، كما أجرت الباحثة دراسة ميدانية قوامها 400 مفردة من الجمهور المصري المتابعين للمواقع الإخبارية الإلكترونية.

ومنحت لجنة الحكم والمناقشة المكونة من  الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة علياء رمضان، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام التربوي سابقا كلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، درجة الدكتوراة في الإعلام التربوي تخصص "صحافة" بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

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