استقبال حافل لفيلم "لأول مرة" في عرضه الأول بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

في ظل إقبال جماهيري حاشد، شهد فيلم لأول مرة عرضه الأول في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة 14 من المهرجان.

حضر العرض عددٌ من النجوم والنقاد من بينهم السيناريست تامر حبيب، والنجوم أحمد مجدي، ونور النبوي، وداليا مصطفى، والناقد السينمائي طارق الشناوي بالإضافة إلى أبطال الفيلم تارا عماد، وعمر الشناوي ونبيل عيسى ورانيا منصور والمخرج جون إكرام والمؤلف محمد عبد القادر.

أعقب العرض ندوة مع صناع الفيلم أدارها الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، واستقبل خلالها أسئلة وتعليقات الجمهور والنقاد والصحفيين من الحضور، الذين عبروا عن إعجابهم بالفيلم وأشادوا بالمستوى الفني المتميز لجميع أبطال وصناع العمل.

يدور فيلم لأول مرة حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هو أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة والذي تضم إدارته الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.