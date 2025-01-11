محافظ البحيرة: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة الطقس، يأتي ذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة البحيرة بدءاً من اليوم أمطاراً غزيرة ورياحاً جنوبية غربية شديدة.

طواريء في البحيرة بسبب الطقس

وشددت محافظ البحيرة على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكافة أنحاء المدن والمراكز، ووجهت بتفعيل خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات الطقس السييء، تضمنت المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف.

وكما وجهت محافظ البحيرة، بمراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ليوم السبت الموافق 11 يناير 2025، حيث من المتوقع استمرار الأجواء الشتوية الباردة خلال ساعات الليل، مصحوبة بتأثر البلاد بالشبورة وهطول الأمطار.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة نهارًا في معظم مناطق البلاد، مع تميل للارتفاع قليلاً في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تتجه درجات الحرارة لتكون شديدة البرودة خلال الليل وصباح الباكر في معظم المناطق، حيث قد تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وقد تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد هطول أمطار خفيفة وفترات من الهطول المتقطع.

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كما يلي: