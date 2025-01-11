رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من شركة "جيلي" الصينية لبحث التعاون

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من شركة “چيلي” الصينية لبحث أوجه التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من المبادرات المهمة، أبرزها تدريب طلاب كلية الهندسة في مصانع الشركة، استفادة الطلاب من المحتوى التعليمي على منصات الشركة الإلكترونية، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب المصريين لمدة عام أكاديمي في الصين. كما تم التأكيد على استمرار المشاورات لتأسيس إطار اتفاق استراتيجي طويل الأمد بين الجامعة والشركة.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد الصباغ، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، والأستاذ الدكتور كمال عبيد، مدير إدارة التعاون الدولي.