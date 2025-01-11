أمل الحناوي: مستقبل غامض وأهداف خفية من الزيارات الغربية لسوريا

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنه مر أكثر من شهر على سقوط نظام بشار الأسد، ويبدو أن الدولة السورية تعيش مرحلة جديدة تحاول فيها إدارتها الحالية ترتيب الصفوف الداخلية لكن مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي غامضًا في درة بلاد الشام.

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «المشهد اللافت في سوريا الجديدة خلال الأيام الماضية كان تكثيف زيارات مسؤولي الدول الغربية إلى دمشق، تلك اللقاءات مع الإدارة السورية الجديدة أتاحت لهم الاقتراب أكثر من تفاصيل المرحلة المقبلة، خاصة بعد انقطاع استمر لسنوات طويلة وفرض عقوبات أضرت بالاقتصاد السوري».

وتابعت: «تجارب الشرق الأوسط التاريخية تؤكد دائمًا أن للغرب أهدافًا خفية في المنطقة، لذا، تثار تساؤلات واستفسارات مشروعة حول الأهداف الحقيقية وراء هجوم الغرب السياسي والدبلوماسي على الدولة السورية الراهنة، خاصة مع استمرار المطالبات والدعوات دون تقديم أي انتقادات أو إعلان واضح عن رفع العقوبات».

وأكملت الحناوي، أن استمرار العدوان الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، وسط صمت دولي كامل، ورغم المعاناة الإنسانية الواضحة، لم يتم اتخاذ أي خطوات حاسمة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين الأبرياء.

وأردفت: «لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على المنطقة العازلة مع سوريا، في ظل غياب أي مطالبة جدية من الغرب لتل أبيب بالالتزام بالقوانين الدولية والانسحاب من الأراضي السورية، كما التزمت الدول الغربية الصمت المعتاد تجاه خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان».